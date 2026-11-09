Kebutuhan Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Tembus 174 Juta Ton pada 2027

JAKARTA - Kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik diproyeksi mencapai 174 juta ton pada 2027. PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengoptimalisasi pasokan batu bara nasional untuk mengantisipasi kebutuhan pembangkit listrik PLN Group dan Independent Power Producer (IPP).

Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah program penyesuaian kualitas batu bara yang dapat digunakan pembangkit (coal switching) pada 16 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) secara bertahap agar mampu memanfaatkan batu bara berkalori rendah (low rank coal) yang mendominasi cadangan nasional.

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto mengatakan, strategi tersebut diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan energi primer pembangkit dengan karakteristik sumber daya batu bara domestik sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik nasional.

"Kebutuhan batu bara untuk pembangkit PLN Group dan IPP pada 2027 diproyeksikan mencapai 174 juta ton, terdiri atas 98 juta ton untuk pembangkit PLN Group dan 76 juta ton untuk pembangkit IPP," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Berdasarkan karakteristik nilai kalor, kebutuhan tersebut didominasi batu bara kategori Medium Rank Coal (MRC) sebesar 89 juta ton, disusul Low Rank Coal (LRC) sebesar 76 juta ton dan High Rank Coal (HRC) sebesar 8,51 juta ton.

Menurut Rakhmad, salah satu tantangan utama dalam pemenuhan kebutuhan tersebut adalah ketidaksesuaian antara spesifikasi batu bara yang dibutuhkan pembangkit dengan karakteristik cadangan batu bara nasional. Sebagian PLTU yang beroperasi saat ini dirancang untuk menggunakan batu bara dengan nilai kalor menengah hingga tinggi. Sementara itu, cadangan batu bara Indonesia justru didominasi batu bara berkalori rendah.

"Sebagian besar pembangkit kita didesain untuk menggunakan batu bara dengan kalori menengah. Sementara itu, ketersediaan batu bara di Indonesia lebih banyak pada kategori kalori rendah. Ini menjadi tantangan yang perlu kita jawab bersama," ujar Rakhmad.

Berdasarkan Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi yang diterbitkan Badan Geologi dan menjadi rujukan neraca nasional dalam Kepmen ESDM Nomor 228 Tahun 2025, cadangan batu bara Indonesia didominasi kategori LRC sebesar 24,06 miliar ton atau 75,3 persen.

Sementara itu, cadangan batu bara kategori MRC tercatat sebesar 4,54 miliar ton atau 14,2 persen dan HRC sebesar 3,36 miliar ton atau 10,5 persen. Komposisi tersebut menunjukkan pentingnya penyesuaian strategi pemanfaatan batu bara domestik agar dapat mendukung keberlanjutan pasokan energi primer bagi pembangkit dalam jangka panjang.

Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN Group menyiapkan program coal switching pada 16 PLTU strategis secara bertahap. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembangkit dalam memanfaatkan batu bara berkalori lebih rendah, termasuk hingga nilai kalor GAR 3.600 kkal/kg, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan teknologi dan karakteristik masing-masing pembangkit.

Rakhmad menegaskan bahwa implementasi program tersebut membutuhkan kajian teknis, investasi, dan perencanaan operasional yang matang. Penyesuaian teknologi harus dilakukan tanpa mengabaikan efisiensi pembakaran, keandalan peralatan, maupun kontinuitas pasokan listrik kepada masyarakat.

"Ini bukan berarti sekarang seluruh PLTU sudah bisa menggunakan batu bara kalori rendah. Penyesuaian teknologi membutuhkan waktu dan investasi. Kami juga harus mempertimbangkan ketersediaan pembangkit pengganti ketika PLTU harus dihentikan sementara untuk proses peningkatan teknologi," katanya.