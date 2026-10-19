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Limbah Bakal Disulap Jadi Sumber Energi Berkelanjutan di RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |22:01 WIB
Limbah Bakal Disulap Jadi Sumber Energi Berkelanjutan di RI
Limbah Bakal Disulap Jadi Sumber Energi Berkelanjutan di RI (Foto: Dokumentasi PLN)
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JAKARTA - Pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi berkelanjutan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dan PT Geoenviron Engineering Technology Indonesia (GETI).

Kesepakatan ini menjadi landasan awal bagi kedua perusahaan untuk mengidentifikasi potensi limbah, teknologi pengolahan, hingga peluang pengembangan rantai pasok dan model bisnis energi berbasis limbah.

PLN EPI memiliki peran dalam pengembangan dan pemanfaatan bioenergi untuk mendukung transisi energi nasional. Sementara itu, GETI merupakan anak perusahaan Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. (BGE) yang bergerak di bidang teknologi dan jasa lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, Waste-to-Energy, dan Refuse-Derived Fuel (RDF).

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan, hal ini menjadi langkah strategis untuk membuka ruang kolaborasi dalam mengoptimalkan limbah menjadi sumber daya yang dapat mendukung pengembangan energi berkelanjutan.

"Langkah awal yang penting dan strategis. Kesepakatan ini menjadi landasan hukum dan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam pemanfaatan limbah bagi pengembangan energi berkelanjutan antara  PLN Energi Primer Indonesia dan Geoenviron Engineering Technology Inc,” ujar Hokkop dalam keterangannya, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Melalui kesepakatan tersebut, PLN EPI dan GETI akan mengidentifikasi potensi dan karakteristik limbah, mengkaji teknologi pengolahan dan konversi, serta mengevaluasi peluang pengembangan fasilitas pendukung. Kajian juga mencakup potensi penguatan rantai pasok dan model bisnis dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial, serta ketentuan yang berlaku.

Technical Director of Geo-environ Engineering Technology Indonesia Li Chenyi mengapresiasi peluang kerja sama dengan PLN EPI dan berharap penjajakan tersebut dapat berkembang menjadi implementasi proyek.

“Kami dari GETI sangat senang dan berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan PLN EPI. Kami berharap proyek ini dan proyek-proyek berikutnya dapat segera direalisasikan,” ujar Li Chenyi.

 

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