Potensi 83,4 Juta Ton, Ekosistem Biomassa Perkuat Pasokan Energi Berkelanjutan di RI

JAKARTA - Pengembangan ekosistem biomassa nasional diperkuat melalui optimalisasi potensi sumber daya domestik, integrasi rantai pasok, dan diversifikasi produk bioenergi untuk mendukung kedaulatan energi serta percepatan transisi energi di Indonesia

Melalui pengembangan ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, biomassa didorong menjadi sumber energi berkelanjutan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi biomassa mencapai 83,4 juta ton per tahun. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 22,8 juta ton atau 27,4 persen yang telah dimanfaatkan, sementara 60,6 juta ton lainnya masih belum termanfaatkan secara optimal.

Besarnya potensi ini menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus memperkuat kemandirian pasokan energi berbasis sumber daya dalam negeri.

"Indonesia memiliki sumber daya biomassa yang sangat besar dan tersebar di berbagai wilayah," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Dia menambahkan, tantangannya bukan hanya bagaimana memanfaatkan potensi tersebut sebagai sumber energi, tetapi juga membangun ekosistem yang mampu menjamin keberlanjutan pasokan, kualitas dan keekonomiannya.

"Dengan ekosistem yang kuat, biomassa dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional," sambungnya.

Potensi biomassa nasional tersebut berasal dari berbagai sumber, antara lain residu perkebunan kelapa sawit, sekam dan jerami padi, limbah kayu, tongkol jagung, hingga limbah kelapa.

Secara geografis, Sumatera memiliki potensi terbesar, yakni sekitar 42,8 juta ton per tahun, disusul Kalimantan sebesar 18,9 juta ton dan Jawa sebesar 13,1 juta ton. Sebaran potensi ini menunjukkan besarnya peluang pengembangan industri bioenergi berbasis sumber daya lokal di berbagai daerah.

Meski demikian, Hokkop menjelaskan bahwa ketersediaan biomassa dalam jumlah besar belum sepenuhnya dapat dikonversi menjadi pasokan energi yang berkelanjutan. Sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari karakteristik dan kualitas bahan baku yang beragam, kelayakan ekonomi, aksesibilitas sumber biomassa, hingga keterbatasan infrastruktur pengolahan dan distribusi.