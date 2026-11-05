60,6 Juta Ton Biomassa Belum Tergarap, Intip Peluang Bisnisnya

JAKARTA - Generasi muda didorong untuk mengembangkan peluang bisnis bioenergi melalui inovasi teknologi, pengolahan limbah, dan penguatan rantai pasok biomassa.

Dengan potensi biomassa nasional yang belum dimanfaatkan mencapai 60,6 juta ton per tahun, pengembangan bioenergi dinilai dapat membuka peluang kewirausahaan hijau, menciptakan lapangan kerja, sekaligus mendukung percepatan transisi energi menuju Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya biomassa melimpah yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk energi dan industri bernilai tambah. Potensi tersebut menjadi peluang strategis bagi generasi muda untuk membangun model bisnis berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya lokal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Bioenergi bukan sekadar tentang menggantikan bahan bakar fosil, tetapi bagaimana kita membangun ekosistem bisnis baru yang berkelanjutan. Indonesia memiliki sumber daya biomassa yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujar Hokkop dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Berdasarkan pemetaan PLN EPI, potensi sumber daya biomassa nasional secara indikatif mencapai 283,2 juta ton per tahun. Setelah memperhitungkan faktor teknis dan penyesuaian lainnya, ketersediaan biomassa yang dapat dimanfaatkan diperkirakan mencapai 83,4 juta ton per tahun, dengan potensi yang belum dimanfaatkan sebesar 60,6 juta ton per tahun.

Sumber daya tersebut berasal dari limbah perkebunan kelapa sawit, limbah pertanian, biomassa kayu, sekam padi, hingga limbah organik perkotaan yang berpeluang dikembangkan menjadi komoditas energi dan produk industri bernilai ekonomi.

"Potensi ini membuka ruang yang sangat luas bagi tumbuhnya inovasi dan kewirausahaan. Biomassa dapat dikembangkan menjadi berbagai produk, mulai dari bahan bakar pembangkit listrik, biochar, syngas, biohidrogen, hingga biofuel. Artinya, peluang bisnisnya tidak berhenti pada penyediaan energi listrik, tetapi juga mencakup industri pengolahan dan pemanfaatan limbah," kata Hokkop.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, PLN EPI terus memperkuat ekosistem bioenergi melalui pengembangan rantai pasok biomassa yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Salah satunya melalui skema fasilitas sub-hub, hub, dan main hub yang menghubungkan pengumpulan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi biomassa kepada pengguna akhir. Skema ini membuka ruang keterlibatan petani, koperasi, kelompok usaha, pemerintah daerah, dan mitra swasta sebagai bagian dari rantai nilai bioenergi nasional.

Hokkop menilai, generasi muda memiliki peran strategis dalam mempercepat pengembangan ekosistem tersebut, khususnya melalui inovasi teknologi pengolahan biomassa, digitalisasi rantai pasok, serta pengembangan produk turunan berbasis sumber daya lokal.

Kolaborasi antara dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat diharapkan mampu melahirkan wirausaha baru yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan solusi terhadap tantangan energi dan lingkungan.

"Kami ingin generasi muda melihat sektor energi sebagai ruang inovasi dan kewirausahaan. Ada banyak peluang yang bisa dikembangkan, mulai dari teknologi pengolahan biomassa, digitalisasi rantai pasok, hingga pengembangan produk turunan. Dengan kreativitas dan inovasi, sumber daya yang sebelumnya dianggap limbah dapat menjadi sumber nilai ekonomi baru," ujarnya.