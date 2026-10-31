Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekosistem Biomassa di RI Diperkuat Dukung Transisi Energi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |17:31 WIB
Ekosistem Biomassa di RI Diperkuat Dukung Transisi Energi
Penguatan ekosistem bioenergi nasional didorong dengan mengoptimalkan potensi biomassa Indonesia yang diperkirakan mencapai 83,4 juta ton per tahun. (Foto ;Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA - Penguatan ekosistem bioenergi nasional didorong dengan mengoptimalkan potensi biomassa Indonesia yang diperkirakan mencapai 83,4 juta ton per tahun melalui pengembangan rantai pasok dan diversifikasi produk bioenergi. 

Hal ini juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung transisi menuju energi rendah karbon.

"Indonesia memiliki potensi dan kebutuhan bioenergi yang besar," kata Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).

Hokkop memaparkan strategi PLN EPI dalam mengembangkan pemanfaatan biomassa untuk program _cofiring_ di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) serta memperluas portofolio ke _biochar, syngas, Compressed Biomethane Gas_ (CBG), hingga biohidrogen. Diversifikasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik sekaligus membuka peluang bisnis baru di sektor energi.

"Karena itu, kita perlu memperluas kolaborasi untuk mengembangkan fasilitas produksi dan membangun ekosistem yang mampu menyalurkan biomassa kepada pembangkit. Bahkan, ketika kebutuhan pasar belum tersedia, kita juga memiliki peluang untuk menciptakan kebutuhan tersebut,” ujar Hokkop.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/320/3248821//listrik_pln-KCh6_large.jpg
Limbah Bakal Disulap Jadi Sumber Energi Berkelanjutan di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/320/3246238//pgn-Srp4_large.jpg
PGN Jadi Offtaker Biomethane 150.000 MMBTU dari Limbah Sawit, Integrasikan ke Infrastruktur Gas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/320/3244088//biomassa-SeDy_large.jpg
60,6 Juta Ton Potensi Biomassa Dibidik untuk Kembangkan Bisnis Bioenergi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/320/3244312//plts-Bcbu_large.jpg
Transisi Energi Surya Indonesia Didorong, Tarik Investasi Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243988//energi-VWwL_large.jpg
Pemerintah Tegaskan Komitmen Hadapi Trilemma Transisi Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240653//plts-ZcCa_large.jpg
Maksimalkan PLTS hingga Panas Bumi, Ini Cara Percepat Transisi Energi di Indonesia 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement