Harta Kekayaan Cawapres Prabowo, Amran Punya Rp1,7 Triliun dan Sugiono Rp13,1 Miliar

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) ke MPR pada Senin 23 November 2026.

Dua nama tersebut adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Sugiono.

“Pertimbangannya adalah semata-mata prestasi, ya, pengabdian, kesetiaan kepada negara, dan ya, keyakinan saya bahwa mereka akan bekerja sebaik-baiknya. Saya ingin tekankan, tidak berarti hanya dua orang ini yang memenuhi syarat,” ujar Prabowo kepada awak media di Gedung DPR/MPR.

Sebagai pejabat negara, Amran dan Sugiono telah melaporkan harta kekayaan ke KPK. Lalu berapa harta kekayaan dua cawapres usulan Prabowo ini?

Berikut ini Okezone rangkum harta kekayaan Amran dan Sugiono berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru, Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Harta Kekayaan Amran Sulaiman

Merujuk pada LHKPN periodik 2025 yang disampaikan kepada KPK per 31 Desember 2025, Amran memiliki kekayaan Rp1.721.413.658.505 atau Rp1,72 triliun.

Amran mencatatkan kepemilikan 60 bidang tanah yang tersebar di Makassar, Gowa, Bone, Pangkajene, Jakarta Selatan, dan Konawe Utara dengan total nilai Rp304.120.937.750 atau Rp304,1 miliar.

Amran juga mencantumkan aset berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp18.664.760.000, harta bergerak lainnya Rp2.814.812.500, surat berharga Rp1.113.894.000.000, kas dan setara kas Rp595.749.878.155, harta lainnya Rp38.520.100 dan utang Rp313.869.250.000, sehingga total harta kekayaan Amran mencapai Rp1.721.413.658.505 atau Rp1,72 triliun