Jadi Cawapres Prabowo, Mentan Amran Pagi-Pagi Tinggalkan Kalibata

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dikabarkan telah meninggalkan kediaman pribadinya di Kalibata 10 pada Selasa (24/11/2026) sekitar pukul 07.45 WIB.

Mengutip keterangan penjaga rumah yang ditemui Okezone di lokasi, tujuan pasti keberangkatan Amran belum diketahui secara spesifik, namun Amran dikabarkan menuju kantor di Kementerian Pertanian untuk menjalankan beberapa agenda.

Namun, berdasarkan informasi yang beredar, Amran dijadwalkan menghadiri sebuah agenda pada pukul 10.00 WIB, dan belum dapat dipastikan apakah dirinya akan langsung kembali ke kediamannya seusai kegiatan tersebut.

Rumah Mentan Amran

Saat bertolak dari rumah menggunakan mobil Toyota Alphard berwarna putih, Amran mengenakan kemeja putih khasnya dan sempat menyapa awak media televisi yang telah berjaga di depan kediaman.

Hingga pukul 09.00 WIB, situasi di sekitar kediaman pribadi Amran terpantau kondusif dan berjalan normal dengan aktivitas kendaraan yang masih sesekali keluar masuk.

Suasana pada pagi hari ini tampak lebih lengang dibandingkan malam sebelumnya, ketika kediaman Amran dipadati oleh awak media.

Meningkatnya sorotan media terhadap aktivitas Amran berlangsung seiring Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan nama Amran ke dalam bursa kandidat calon wakil presiden (cawapres) yang disiapkan untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.