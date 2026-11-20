Mentan Kebut Program Prabowo, Swasembada Pangan Lebih Cepat dari Target

JAKARTA - Kinerja sektor pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, mendapat sorotan positif seiring tercapainya target swasembada pangan lebih cepat dari proyeksi awal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai 34,69 hingga 34,77 juta ton atau naik sekitar 13,3 persen dibanding 2024. Capaian ini diikuti ketiadaan impor beras medium serta Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang menembus lebih dari 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Target swasembada pangan yang semula dirancang memakan waktu empat tahun berhasil direalisasikan dalam satu tahun.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan Indonesia mencatat surplus beras sekitar 3,67 juta ton pada 2026. Produksi beras nasional diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri diperkirakan 31,10 juta ton.

Menurutnya, surplus beras menjadi salah satu bukti keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target.

“Kado ulang tahun dari Kementerian Pertanian untuk Republik Indonesia adalah Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya, dari target empat tahun menjadi satu tahun,” ujarnya dikutip, Jumat (20/11/2026).

Capaian ini tidak hanya tecermin dari data produksi pangan nasional, tetapi juga dikuatkan oleh apresiasi langsung Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah agenda resmi.