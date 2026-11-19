Mentan Minta Jaringan Mafia Pupuk Palsu Dibongkar

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas jaringan mafia pupuk palsu yang terungkap di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Dia meminta polisi menelusuri seluruh pihak yang terlibat dalam produksi hingga distribusi pupuk palsu tersebut.

Permintaan itu disampaikan Amran menyusul temuan Polda Riau terkait praktik pemalsuan pupuk dengan barang bukti mencapai 9,7 ton dan mengamankan satu orang tersangka.

“Jangan berhenti di satu tersangka. Telusuri sampai ke akar-akarnya, siapa pemasoknya, siapa jaringannya, dan ke mana peredarannya. Kalau ada pihak lain yang terlibat, tindak juga. Kita harus bersihkan sektor pertanian dari mafia,” tegasnya, Kamis (19/11/2026).

Menurut Amran, pemberantasan mafia pangan dan pertanian harus dijalankan secara konsisten sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Perintah Bapak Presiden jelas, berantas mafia yang merugikan rakyat. Siapa pun yang bermain, tindak tegas. Jangan takut, jangan mundur. Kita ingin sektor pertanian bersih dari praktik curang yang selama ini merugikan petani,” ujarnya.

Amran menilai pemalsuan dan pengoplosan pupuk merupakan kejahatan serius karena dapat merugikan petani secara ekonomi serta berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman dan menurunkan produktivitas pertanian.

“Petani sudah bekerja keras di lapangan. Jangan sampai hasil kerja mereka dirugikan oleh pupuk palsu atau oplosan. Negara harus hadir melindungi petani. Jangan mencari keuntungan dengan cara menipu dan mengorbankan petani,” katanya.