Punya 2 Wamen, Amran Ungkap Pembagian Tugasnya

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pembagian tugas dua Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) setelah bergabungnya Alim Setiawan Slamet sebagai Wamentan baru, menyusul Saleh Mustafa. Keduanya akan memiliki fokus kerja berbeda untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional.

Amran menjelaskan, Alim yang memiliki latar belakang akademisi akan difokuskan pada peningkatan produktivitas pertanian, termasuk pengembangan kedelai, bawang putih, hingga swasembada ayam broiler. Sementara itu, Wamentan Saleh Mustofa yang berlatar belakang militer akan bertugas mengeksekusi target-target cetak sawah.

"Ini satu dari TNI, yang satunya dari akademisi. Beliau (Alim) fokus pada peningkatan produktivitas, kedelai, kemudian PM-AAS, kemudian bawang putih, ayam broiler swasembada, kolaborasi kita dengan seluruh perguruan tinggi seluruh Indonesia. Kemudian Wamen satu, Pak Letnan Jenderal Saleh Mustofa, itu fokus mengeksekusi target-target komonisasi cetak sawah," ujarnya, Senin (19/10/2026).

Amran menyambut kehadiran Alim yang sebelumnya menjabat sebagai Rektor IPB University. Menurutnya, dengan tambahan tenaga baru tersebut, Amran optimistis target swasembada beras dan ketahanan pangan berkelanjutan dapat tercapai pada 2026.

"Saya yakin hampir pasti swasembada beras, pangan berkelanjutan tahun 2026, mudah-mudahan seterusnya. Karena ini ada energi baru, insyaallah pertanian semakin kuat," pungkas Amran.

Sementara itu, Wamentan Alim Setiawan Slamet menyatakan siap menjalankan arahan Mentan Amran, terutama dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sektor pertanian.

Menurutnya, pencapaian swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani membutuhkan penerapan sistem pertanian modern yang didukung inovasi, riset, serta teknologi tepat guna.