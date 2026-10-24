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Pemerintah Siapkan 2 Juta Hektar Lahan Tambahan Pertanian

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |16:22 WIB
Pemerintah Siapkan 2 Juta Hektar Lahan Tambahan Pertanian
Mentan Amran (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah menyiapkan lahan tambahan seluas 2 juta hektare untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Langkah ini dilakukan guna memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung target swasembada pangan Indonesia dalam jangka panjang.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah telah menyiapkan peta pengembangan lahan rawa mineral. Pada tahap awal, pengembangan akan difokuskan pada lahan seluas 500 ribu hektare dengan melibatkan TNI dan Kementerian Pertahanan.

“Dua juta hektare kami sudah siapkan petanya untuk mencukupi pangan kita untuk penduduk 500 juta orang ke depan,” ujar Mentan Amran dalam keterangan resminya yang diterima pada Sabtu, (24/10/2026).

Pengembangan lahan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi berbagai komoditas pangan strategis. Pemerintah juga memastikan upaya perluasan lahan pertanian dilakukan tanpa membuka kawasan hutan primer.

Selain pengembangan lahan baru, Kementerian Pertanian terus mendorong peningkatan produktivitas melalui optimalisasi lahan, modernisasi pertanian, penguatan sarana produksi, serta perluasan areal tanam.

Upaya tersebut mencakup peningkatan produksi padi dan jagung guna memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi melalui produksi dalam negeri.

Dia melaporkan ekspor sektor pertanian meningkat sebesar Rp166 triliun, sementara impor mengalami penurunan Rp41 triliun. Menurutnya, perkembangan tersebut menghasilkan nilai tambah sekitar Rp208 triliun bagi sektor pertanian.

 

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