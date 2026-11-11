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Harga Beras Naik, Mentan: Ada Mafia!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |18:11 WIB
Harga Beras Naik, Mentan: Ada Mafia!
Harga Beras Naik, Mentan: Ada Mafia! (Foto: Mentan/Kementan)
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JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut praktik mafia beras menjadi salah satu penyebab kenaikan harga beras di tengah kondisi stok nasional yang melimpah. Dia mengungkapkan, pemerintah telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan beras.

"Fortifikasi, harganya harusnya Rp13 ribu dia jual Rp50 ribu. Kemudian oplos, beras SPHP dibongkar kemudian dia jual jadi premium. Sudah ditangkap 13 tersangka hari ini," ungkapnya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Amran mengatakan praktik mafia beras tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga beras naik. Dia menegaskan para pelaku harus ditindak.

"Salah satunya mafia beras dan harus ditangkap," jelasnya.

Sebelumnya, Amran mengungkap bahwa dugaan praktik penyelewengan beras tersebut berpotensi merugikan masyarakat hingga Rp90 triliun. Dia mencontohkan adanya beras yang dibeli dengan harga Rp13.000 per kg, tetapi kemudian dijual kembali hingga Rp57.000 per kg.

"Tahu enggak? Itu Rp90 triliun diambil haknya rakyat. Itu penipuan. Haknya rakyat kan? Benar nggak? Ya itu yang diberitakan. Benar. Bayangkan harganya Rp13.000. Dia jual Rp57.000. Adil enggak itu? Menurutmu apa dia? Orang baik? Penipu," katanya beberapa waktu lalu.

 

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