Mentan Ungkap Stok Beras RI Melimpah, Pastikan Aman Jelang Nataru

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimistis pasokan pangan nasional, khususnya beras dalam kondisi aman menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Optimisme tersebut didukung oleh stok beras nasional yang saat ini mencapai 4,5 juta ton.

Amran mengatakan, ketersediaan beras di dalam negeri tetap terjaga di tengah kondisi global yang diwarnai kebijakan penahanan pasokan beras oleh sejumlah negara.

"Kalau pangan khususnya kan ini beras menjadi perhatian kita. Sekarang ini kondisi dunia memang lagi menahan bahan baku, atau beras yaitu 33 negara. Alhamdulillah Indonesia stok kita 4,5 juta hari ini, tinggal 1 bulan lebih," kata Amran dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dia memperkirakan stok beras nasional pada akhir tahun ini akan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. "Ini nanti kami estimasi, tertinggi stok akhir tahun selama merdeka," lanjutnya.

Sebelumnya, Amran mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekuatan produksi pangan dalam negeri serta cadangan beras yang cukup besar untuk menghadapi berbagai ketidakpastian global.

Kondisi ini menurutnya tidak terlepas dari kerja keras petani, dukungan pemerintah, serta kebijakan strategis dalam memperkuat produksi dan mewujudkan kemandirian pangan nasional.

“Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Di saat dunia sedang menghadapi ketegangan geopolitik, ancaman krisis pangan, dan gangguan rantai pasok, kondisi pangan Indonesia relatif aman. Kita punya produksi dalam negeri, punya cadangan, dan terus memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Ini yang harus kita jaga,” ujarnya.