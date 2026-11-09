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HOME FINANCE HOT ISSUE

Stok Beras Indonesia Tertinggi se-ASEAN, Kalahkan Vietnam hingga Malaysia!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |14:24 WIB
Stok Beras Indonesia Tertinggi se-ASEAN, Kalahkan Vietnam hingga Malaysia!
Stok Beras Indonesia Tertinggi se-ASEAN, Kalahkan Vietnam hingga Malaysia! (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Stok cadangan beras pemerintah Indonesia tercatat menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN. Perum Bulog menyebut cadangan beras yang dikuasai pemerintah saat ini mencapai sekitar 4,5 juta ton, jauh melampaui negara-negara lain seperti Myanmar, Vietnam, hingga Malaysia.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, posisi kedua ditempati Myanmar dengan cadangan beras pemerintah sekitar 800 ribu ton. Jumlah tersebut terpaut cukup jauh dibandingkan stok yang dikuasai pemerintah Indonesia.

"Se-ASEAN ini yang paling tinggi stoknya yang pegang cadangan pemerintah adalah Bulog, tertinggi. Nomor dua adalah kalau enggak salah Myanmar ya. Myanmar itu sekitar 800 ribu ton dipegang oleh Bulognya Myanmar. Sisanya dipegang oleh swastanya," ujar Rizal dalam konferensi pers di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).

Sementara itu, cadangan beras pemerintah Vietnam tercatat hanya sekitar 500 ribu ton. Angka tersebut bahkan belum mencapai 600 ribu ton, atau hanya sekitar sepersembilan dari stok beras yang dikuasai Bulog di Indonesia.

Adapun Malaysia memiliki cadangan beras pemerintah yang lebih kecil lagi. Rizal menyebut lembaga pengelola cadangan beras Malaysia, Bernas hanya memegang sekitar 200 ribu ton beras.

"Kemarin Vietnam juga nggak sampai 600 ribu ton. Cuma 500 ribu ton. Terus kemudian Malaysia sekitar hanya 200 ribu ton Bernasnya, cadangan berasnya. Jadi ini sebetulnya kita ini sudah paling tinggi stok cadangan pangan di ASEAN," ungkapnya.

 

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