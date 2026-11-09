Bulog Ungkap Penyebab Harga Beras Naik: Dampak El Nino

JAKARTA - Perum Bulog mengungkapkan dampak fenomena El Nino menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan harga beras. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan kondisi tersebut turut memengaruhi pasokan beras di pasar.

"Kenaikan harga itu banyak hal ya. Yang pertama pasti dampak dari El Nino ini. El Nino bukan hanya dirasakan oleh Indonesia, El Nino ini juga dirasakan juga oleh seluruh dunia," ungkap Rizal dalam konferensi pers, Senin (9/11/2026).

Dia menyebut kondisi cuaca ekstrem tidak hanya memengaruhi produksi beras di Indonesia, tetapi juga sejumlah negara di Asia dan kawasan ASEAN. Selain El Nino, kenaikan harga beras turut dipengaruhi kondisi alam dan berbagai kendala di lapangan.

Di sisi lain, Rizal menyebut Indonesia memiliki cadangan beras pemerintah yang relatif besar dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Dia membandingkan stok Bulog dengan cadangan beras pemerintah Myanmar, Vietnam dan Malaysia.

Rizal menyebut cadangan beras pemerintah Myanmar tercatat sekitar 800 ribu ton. Sementara itu, Vietnam memiliki sekitar 500 ribu ton dan Malaysia sekitar 200 ribu ton.

"Jadi sebetulnya kita ini sudah paling tinggi stok cadangan pangan di ASEAN. Nah ini pengaruhnya, dampaknya paling utama adalah El Nino dan kondisi kendala-kendala alam yang di lapangan," ucap Rizal.