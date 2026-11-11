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Kepala KSP Apresiasi Mentan, Produksi Beras Tembus Swasembada dan Kesejahteraan Petani Cetak Rekor

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |09:13 WIB
Kepala KSP Apresiasi Mentan, Produksi Beras Tembus Swasembada dan Kesejahteraan Petani Cetak Rekor
KSP Apresiasi Mentan (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden (KSP), Prof. Achmad Tjachja Nugraha mengapresiasi keberhasilan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memperkuat produksi beras nasional hingga Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa bergantung pada impor.

Menurut Achmad, capaian tersebut menjadi bukti keberhasilan kepemimpinan Mentan Amran dalam membangun sektor pertanian nasional. Terlebih, keberhasilan meningkatkan produksi pangan juga diikuti dengan perbaikan kesejahteraan petani.

Ia menilai, berbagai kebijakan dan program Kementerian Pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan petani memperoleh manfaat ekonomi dari pembangunan pertanian.

Salah satu bukti nyata terlihat dari capaian Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah pada Oktober 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTP nasional mencapai 132,60 atau meningkat 1,13 persen dibandingkan September 2026 yang berada di angka 131,11.

“Capaian tersebut menunjukkan konsistensi Mentan Amran dalam menjalankan misi memakmurkan bumi,” kata Achmad, Rabu (11/10/2026).

Menurutnya, keberhasilan Amran tidak hanya diukur dari kemampuan meningkatkan produksi dan menjaga ketersediaan pangan nasional, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan petani.

Ia menegaskan, pembangunan pertanian memiliki dimensi kemanusiaan dan tanggung jawab spiritual. Karena itu, upaya meningkatkan produktivitas lahan, menjaga ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani merupakan bagian dari misi memakmurkan kehidupan di bumi.

“Beliau (Mentan Amran) sudah memakmurkan tanah, memakmurkan manusia dan memakmurkan isi bumi. Ini misi suci yang dijaga secara istiqamah,” ujarnya.

 

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