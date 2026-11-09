Mentan Ungkap 13 Tersangka Kasus Beras Fortifikasi

Mentan mengungkapkan sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus dugaan pelanggaran beras fortifikasi. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus dugaan pelanggaran beras fortifikasi. Selain itu, pemerintah tengah memproses 271 laporan pengaduan terkait dugaan penyimpangan di sektor pangan.

Amran mengatakan, pemerintah juga menerima 340 laporan tambahan yang saat ini masih dalam tahap pengkajian. Laporan tersebut akan diverifikasi langsung ke lapangan sebelum diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

"Sekarang ini ada 15 merek fortifikasi, yang tersangka 13 dalam 8 kasus. Tapi yang sudah kita sementara berproses, itu 271," kata Amran dalam konferensi pers, Minggu (8/11/2026).

Dia menjelaskan, seluruh laporan yang masuk akan ditelaah terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran informasi sebelum pemerintah mengambil tindakan lebih lanjut.

"Kemudian, yang kami belum sampaikan tadi, ada 340. Itu laporan, kami proses. Kami kaji dulu, begitu benar, verifikasi lapangan, kirim penegak hukum," ujarnya.

Amran menegaskan pemerintah akan menindak tegas pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran di sektor pangan. Dia menyoroti sejumlah praktik penyimpangan, mulai dari dugaan pelanggaran beras fortifikasi hingga pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).