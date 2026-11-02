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33 Negara Siaga Krisis Pangan, Mentan Klaim Stok Beras RI Tembus 25 Juta Ton

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |16:15 WIB
33 Negara Siaga Krisis Pangan, Mentan Klaim Stok Beras RI Tembus 25 Juta Ton
Kondisi pangan Indonesia diklaim tetap aman di tengah meningkatnya ancaman krisis pangan global. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Kondisi pangan Indonesia diklaim tetap aman di tengah meningkatnya ancaman krisis pangan global. Kepastian tersebut disampaikan menyusul sedikitnya 33 negara yang mulai mengimbau masyarakatnya menyiapkan persediaan makanan, air minum, obat-obatan, dan kebutuhan dasar untuk menghadapi situasi darurat.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Indonesia memiliki kekuatan produksi pangan dalam negeri serta cadangan beras yang cukup besar untuk menghadapi berbagai ketidakpastian global.

Menurut dia, kondisi tersebut tidak terlepas dari kerja keras petani, dukungan pemerintah, serta kebijakan strategis untuk memperkuat produksi dan mewujudkan kemandirian pangan nasional.

“Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Di saat dunia sedang menghadapi ketegangan geopolitik, ancaman krisis pangan, dan gangguan rantai pasok, kondisi pangan Indonesia relatif aman. Kita punya produksi dalam negeri, punya cadangan, dan terus memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Ini yang harus kita jaga,” ujar Amran, Senin (2/11/2026).

Amran menjelaskan, kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan krisis kini menjadi perhatian banyak negara. Sejumlah pemerintah mengimbau masyarakat untuk menyimpan persediaan kebutuhan dasar di rumah, seperti makanan tahan lama, air minum, obat-obatan, dan perlengkapan darurat.

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