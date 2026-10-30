Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit hingga Telur Ayam Anjlok hingga 20 Persen

Harga sejumlah bahan pangan pokok mengalami penurunan pada Jumat (30/10/2026). (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Harga sejumlah bahan pangan pokok mengalami penurunan pada Jumat (30/10/2026). Penurunan terdalam terjadi pada cabai rawit hijau yang turun 20,65 persen menjadi Rp63.000 per kilogram (kg). Harga telur ayam juga merosot 13,87 persen menjadi Rp25.450 per kg.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia (BI), penurunan harga terjadi pada berbagai komoditas, mulai dari bawang merah, bawang putih, beras, aneka cabai, daging ayam, daging sapi, hingga minyak goreng.

Harga bawang merah tercatat turun 6,47 persen menjadi Rp34.700 per kg. Sementara itu, bawang putih mengalami penurunan sebesar 8,71 persen menjadi Rp35.100 per kg.

Penurunan juga terjadi pada berbagai jenis beras. Beras kualitas bawah I turun 1,34 persen menjadi Rp14.700 per kg, sedangkan beras kualitas bawah II turun 2,37 persen menjadi Rp14.400 per kg.

Untuk beras kualitas medium I, harganya turun 4,8 persen menjadi Rp15.850 per kg. Adapun beras kualitas medium II turun 4,56 persen menjadi Rp15.700 per kg.