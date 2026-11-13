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Lahan Kurang Produktif Jadi Sentra Kopi Robusta, Kementan Siapkan 80 Ribu Bibit

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |14:12 WIB
Lahan Kurang Produktif Jadi Sentra Kopi Robusta, Kementan Siapkan 80 Ribu Bibit
Sentra Kopi Robusta (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Pengembangan komoditas kopi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sebanyak 80.000 bibit kopi robusta premium disiapkan untuk dikembangkan di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, .

Direktur Alsintan Pascapanen Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Erna Riyanti Wardhani, mengatakan jenis kopi robusta dipilih karena dinilai sesuai dengan kondisi geografis wilayah tersebut.

"Insyaallah cocok di lokasi ini. Apalagi biasanya kopi di dataran tinggi. Kalau tidak salah, di sini ketinggiannya 460 mdpl, jadi cocok untuk robusta," kata Erna, Jumat (13/11/2026).

Pengembangan kopi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas perkebunan. Selain itu, pengembangan tanaman kopi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat produksi komoditas pertanian dalam negeri.

Erna mengatakan, pengembangan kopi sejalan dengan upaya hilirisasi pertanian, khususnya subsektor perkebunan, agar komoditas yang dihasilkan dapat memberikan nilai tambah.

Sementara itu, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi mengatakan, pengembangan kopi di Kecamatan Sukamakmur berangkat dari potensi wilayah yang dinilai sesuai untuk budidaya komoditas tersebut.

 

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