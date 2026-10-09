Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pabrik Tepung Telur dan Daging RI Bakal Dibangun, Amran: Impor Akan Distop

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |20:31 WIB
Pabrik Tepung Telur dan Daging RI Bakal Dibangun, Amran: Impor Akan Distop
Mentan Amran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah berencana membangun pabrik tepung telur dan tepung daging mulai tahun depan. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkap, pembangunan pabrik tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 1,5 hingga maksimal 2 tahun, sekaligus menjadi langkah untuk menghentikan impor tepung telur.

Amran mengatakan, rencana pembangunan pabrik tersebut telah dibahas bersama Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN), Dony Oskaria dan Menteri Perdagangan, Budi Santoso. Ketiganya sepakat membangun ekosistem peternakan terintegrasi, termasuk fasilitas pengolahan hasil ternak.

"Insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun. Tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen," kata Amran dalam konferensi pers yang digelar Jumat (9/10/2026).

Ia menegaskan, pemerintah akan menghentikan impor tepung telur setelah pabrik tersebut berdiri. Selain mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, fasilitas pengolahan ini juga akan dimanfaatkan untuk mengolah kelebihan produksi telur dan daging ayam di dalam negeri.

Amran menyebut pembangunan pabrik merupakan bagian dari upaya membenahi ekosistem peternakan dari hulu hingga hilir.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/320/3246906/mentan_amran-NJcj_large.jpg
Amran Buka Suara soal Dugaan Mafia di Balik Mahalnya Pakan Peternak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/320/3246897/mentan_amran-QuCA_large.jpg
Amran Siapkan Skema Baru Pasokan Jagung untuk Peternak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/320/3246061/wamentan-9pTy_large.jpg
Jadi Wamentan, Letjen Saleh Mustafa Mundur dari Wakil KSAD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/320/3245114/pupuk_subsidi-E1vL_large.jpg
Kementan Pastikan Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran, Pendataan e-RDKK 2027 Dibuka hingga 25 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/320/3244351/mentan-rqBV_large.jpg
Mentan Bangun Ekosistem Peternakan Nasional, 5 Kawasan Dikebut Rampung 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/320/3244134/mentan_amran-lhYk_large.png
Mentan Ungkap 102 Tersangka Kasus Pangan, Akan Ada 20 Tersangka Baru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement