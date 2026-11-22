Bansos Beras untuk 33,2 Juta Keluarga, Penyaluran Baru Capai 39 Persen

Perum Bulog menyalurkan hampir 1 juta ton beras kepada 33,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia untuk alokasi Oktober-Desember 2026. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Perum Bulog menyalurkan hampir 1 juta ton beras kepada 33,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia untuk alokasi Oktober-Desember 2026. Hingga 20 November 2026, realisasi penyaluran program tersebut telah mencapai sekitar 39%.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, program bantuan pangan tersebut menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 4.

Program ini merupakan kelanjutan dari penyaluran bantuan pangan yang sebelumnya dilaksanakan pada Februari-Maret dan Juli-September 2026.

"Bulog berkomitmen menjalankan amanah ini secara maksimal agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak, sekaligus membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga," ujar Rizal dalam keterangan resmi, Minggu (22/11/2026).

Menurut Rizal, keberlanjutan program bantuan pangan juga menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengantisipasi potensi dampak fenomena El Nino, musim paceklik, serta peningkatan kebutuhan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).