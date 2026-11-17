Berikut Kriteria Lansia yang Dapat Bansos KLJ November 2026 dan Besaran Bantuannya

Berikut Kriteria Lansia yang Dapat Bansos KLJ November 2026 dan Besaran Bantuannya (Foto: Ilustrasi Lansia Dapat Bansos/Kemensos)

JAKARTA - Berikut kriteria lansia yang dapat bansos KLJ November 2026 dan besaran bantuannya. Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) masih terus dicairkan, namun tidak semua warga lanjut usia (lansia) di Jakarta mendapatkan bansos KLJ, terutama bagi masyarakat lanjut usia yang mampu.

Masyarakat lanjut usia di DKI Jakarta yang telah memanfaatkan Kartu Lansia kurang lebih sebanyak 168.497 lansia. Pendaftaran untuk mendapatkan KLJ juga masih dibuka. Masyarakat yang belum mendapatkan KLJ diharap dapat segera mengurus pendaftaran agar dapat menikmati fasilitas tersebut.

Kriteria Lansia yang Dapat Bansos KLJ November 2026

Calon penerima bansos KLJ tetap harus memenuhi persyaratan, termasuk berdomisili di DKI Jakarta, berasal dari keluarga prasejahtera, serta lolos proses verifikasi dan validasi pemerintah.

- Warga berusia 60 tahun ke atas

- Memiliki kartu tanda penduduk atau kartu keluarga sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta

- Berdomisili di Provinsi DKI Jakarta

- Berasal dari keluarga prasejahtera

- Bukan merupakan pensiunan PNS/TNI/Polri

- Hasil verifikasi dan validasi Pusdatin Kesos Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

KLJ merupakan program bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar lansia yang membutuhkan dukungan ekonomi.

Berdasarkan informasi resmi Pemprov DKI Jakarta, penerima yang telah ditetapkan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan melalui rekening Bank Jakarta.

Penetapan penerima tidak hanya mempertimbangkan usia. Pemerintah juga mencocokkan data kependudukan, kondisi sosial ekonomi, kepemilikan aset, dan informasi lain yang relevan untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria.

Besaran Bantuan Bansos KLJ

Melalui kartu lansia, para lansia yang membutuhkan bisa mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan.

Selain bantuan tunai, penerima KLJ juga dapat memperoleh manfaat lain sesuai ketentuan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk akses layanan transportasi umum dan pangan bersubsidi. Ketersediaan serta ketentuan setiap manfaat perlu diperiksa melalui kanal resmi terkait.

Penyaluran bantuan tidak selalu berarti dana masuk setiap bulan pada tanggal yang sama. Jadwal dapat mengikuti proses administrasi, pemutakhiran data, dan pengumuman resmi Dinas Sosial.