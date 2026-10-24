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3 Fakta Prabowo Luncurkan Perlinsos Digital 10 November 2026, Bansos Ditransfer Tunai

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |08:06 WIB
3 Fakta Prabowo Luncurkan Perlinsos Digital 10 November 2026, Bansos Ditransfer Tunai
3 Fakta Prabowo Luncurkan Perlinsos Digital 10 November 2026, Bansos Ditransfer Tunai (Foto: Tangkapan Layar)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan perlindungan sosial (perlinsos) digital pada 10 November 2026. Digitalisasi perlinsos diarahkan untuk menghadirkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih adil dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima.

Melalui program ini, bansos akan disalurkan dalam bentuk transfer tunai secara langsung kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan. Demikian disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. 

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta perlinsos digital, Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

1. Presiden Prabowo Akan Luncurkan Pelinsos Digital

Luhut mengatakan bahwa digitalisasi perlinsos diarahkan untuk menghadirkan penyaluran bantuan sosial yang lebih adil dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima.

“Tadi ada kita laporkan mengenai perlinsos yang akan di-roll out atau di-launching oleh Presiden pada tanggal 10 November karena perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial,” ujar Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Menurut Luhut, penerapan perlinsos digital diharapkan dapat menciptakan sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih adil, khususnya bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan pemerintah.

2. Bansos Ditransfer Tunai

Melalui skema tersebut, pemerintah juga akan mengalihkan mekanisme pemberian bantuan dari subsidi produk menjadi transfer uang tunai kepada penerima manfaat.

"Karena perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak atau yang berhak untuk mendapat bantuan sosial dari pemerintah yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi," ucap Luhut.

 

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