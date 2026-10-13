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Penyaluran Bansos Habiskan Capai Rp115,8 Triliun, Berikut Daftar Penerimanya

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |05:11 WIB
Penyaluran Bansos Habiskan Capai Rp115,8 Triliun, Berikut Daftar Penerimanya
Bansos (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp115,8 triliun per 30 September 2026. Angka ini setara 71,2 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Realisasi penyaluran bansos ini meningkat 2,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp112,7 triliun.

“Belanja bantuan sosial Rp115,8 triliun, 71,2 persen dari pagu APBN, termasuk untuk seluruh bansos reguler yang berjalan,” kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Peningkatan belanja bansos terutama didorong oleh realisasi penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk semester II tahun 2026.

Dari total realisasi tersebut, pemerintah telah menyalurkan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp21,8 triliun kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar.

Sementara itu, penyaluran Program Kartu Sembako mencapai Rp28,2 triliun yang diberikan kepada 17,6 juta KPM guna mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Pada sektor pendidikan, pemerintah telah menyalurkan PIP sebesar Rp11,1 triliun kepada 16 juta siswa dari keluarga miskin dan rentan untuk mendukung akses pendidikan.

 

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Topik Artikel :
Bansos 2026 BLT Bansos Cair bansos
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