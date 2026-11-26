Danantara Targetkan Perampingan 600 BUMN hingga Akhir 2026

JAKARTA - Danantara Indonesia menargetkan dapat melakukan streamline 600 BUMN hingga akhir tahun 2026. Hingga saat ini, Danantara telah melakukan streamline terhadap sebanyak 380 perusahaan BUMN.

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan streamline merupakan bagian dari upaya efisiensi dan peningkatan produktivitas perusahaan-perusahaan BUMN.

"Sampai dengan hari ini sudah hampir 380-an perusahaan yang sudah kita streamline, dan kita harapkan nanti sampai dengan akhir tahun ini kurang lebih 600 perusahaan yang InsyaAllah dapat kita selesaikan prosesnya, sehingga ke depan tahun 2026 dan 2027 kita bisa memberikan performance yang lebih baik lagi,” ujar Dony dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja dan Laporan Keuangan Danantara Tahun 2025 di Jakarta, Rabu 25 November 2026.

Selain proses streamline, Dony mengatakan transformasi juga mulai menunjukkan perbaikan kinerja di sejumlah perusahaan-perusahaan BUMN.

Dia mencontohkan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) telah menambah sebanyak 20 pesawat layak operasi sehingga jumlah pesawat yang beroperasi mencapai 104 unit per September 2026.