Prabowo Cari Calon Bos BUMN dengan Syarat IQ di Atas 120

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus terkait rekrutmen khusus pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki Intelligence Quotient atau kecerdasan intelektual (IQ) 120 ke atas. Rekrutmen ini disiapkan untuk menjadi calon pemimpin BUMN.

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan, saat ini sudah ada sekitar 400 orang yang mengikuti program pelatihan tersebut. Jumlah peserta ditargetkan terus bertambah hingga mencapai sekitar 1.000 orang.

“Kami sedang melakukan pelatihan, rekrutmen untuk anak-anak Indonesia yang memiliki IQ di atas 120. Hari ini sudah ada 400 orang yang masuk dalam pelatihan, dan akan continue terus kurang lebih nanti 1.000 (orang). Ini akan dipergunakan, dimanfaatkan untuk masa depan BUMN,” kata Dony di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa 24 November 2026.

Dony menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI yang juga diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.

Namun, Dony tidak menjelaskan lebih lanjut arahan detail Presiden terkait rekrutmen pegawai BUMN ber-IQ 120 ke atas itu. Dony hanya menekankan talenta-talenta tersebut dipersiapkan menjadi pejabat-pejabat BUMN pada masa depan.

“Kita monitor (mereka). Kita didik terus,” ujar Dony.