Prabowo Minta Segera Benahi Pasar Modal Usai Telepon Bos MSCI

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta pembenahan pasar modal Indonesia menjadi salah satu hal yang perlu dipercepat. Hal ini menjadi salah satu pesan dalam komunikasi Presiden Prabowo Subianto dengan CEO Morgan Stanley Capital International (MSCI) Henry A Fernandez.

Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, pembenahan pasar modal saat ini menjadi ranah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait perkembangan langkah-langkah perbaikan pasar modal.

"Ini lebih ke OJK sebetulnya, karena ini juga sedang proses di OJK. Dari pihak OJK juga selalu meng-update kami juga langkah-langkah itu untuk pasar modal kita menjadi lebih baiklah gitu kan," kata Rosan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 24 November 2026.

Rosan menjelaskan terdapat dua aspek utama yang menjadi perhatian dalam pembenahan pasar modal Indonesia, yakni keterbukaan informasi (disclosure) dan kepatuhan serta penegakan aturan (compliance and enforcement).

Pada aspek keterbukaan informasi, salah satu perhatiannya adalah konsentrasi kepemilikan saham (high concentrated shareholders).