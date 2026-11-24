Amran Tak Tahu Diajukan Prabowo jadi Cawapres ke MPR: Baru Sekarang Urus Surat

JAKARTA - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengaku tidak membayangkan bakal diajukan Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu calon wakil presiden (cawapres) dan memilih menyerahkan hasilnya kepada takdir. Pernyataan tersebut disampaikannya saat tiba di kantor Kementerian Pertanian, Selasa (24/11/2026).

Sesaat setelah keluar dari mobilnya, Amran tampak tersenyum sumringah dengan setelan kemeja putih dan celana hitam seperti biasa sebelum melenggang ke arah lift menuju ruangannya. Kepada awak media, ia mengaku baru mengetahui informasi pengajuan nama cawapres tersebut seiring Prabowo menyerahkan dua nama cawapres kepada MPR, Senin (23/11/2026). Selain Amran, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono adalah satu nama lain yang diajukan presiden.

Kata Amran, dirinya belum sempat bersiap sehingga baru menyiapkan data-data adminstratif soal cawapres pada malam sebelumnya atau selepas MPR mengumumkan dua nama cawapres.

“Kami karena tidak membayangkan itu, sehingga baru sekarang mengurus persoalan tersebut, dan kami ikut pada takdir serta hanya mampu berusaha yang terbaik untuk masyarakat, khususnya petani Indonesia,” kata Amran di kantornya.

Amran menuturkan bahwa sebelumnya memang tidak ada komunikasi dengan presiden mengenai pengajuan nama tersebut. Hal itu lantaran selama satu minggu terakhir ia sedang berkeliling melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Lampung, hingga Jawa Timur.

“Kita tunggu saja, hari ini kami kerja rutin seperti biasa melayani masyarakat, ada irigasi yang harus diperbaiki akan kami tindak lanjuti, kami lakukan terbaik untuk rakyat, dan biarlah takdir berkata,” ujarnya.