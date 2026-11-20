Prabowo Tegaskan Nilai Adat RI untuk Jaga Kepercayaan Investor China

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga kepercayaan dan melindungi para investor serta mitra bisnis asal China. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada Forum Bisnis Indonesia–China Tahun 2026 yang digelar di Shenzhen, China, pada Jumat (20/11/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menekankan bahwa hubungan Indonesia dan China tidak hanya dibangun atas dasar kepentingan ekonomi, tetapi juga dilandasi persahabatan, rasa saling percaya, dan kehormatan. Kepala Negara juga menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki nilai budaya yang mengakar kuat, yakni adat, yang menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan terhadap tamu.

“Oleh karena itu, ketika Anda mempercayai kami, ketika Anda datang ke Indonesia, adalah suatu kehormatan, kehormatan, dan kewajiban kami untuk melindungi Anda sebagaimana kami melindungi keluarga kami sendiri,” ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut menegaskan pandangan Prabowo bahwa melindungi pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada Indonesia merupakan sebuah kehormatan sekaligus kewajiban moral.

Prabowo bahkan mengingatkan adanya konsep kualat dalam tradisi masyarakat Indonesia, yakni konsekuensi buruk apabila seseorang melanggar nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi.

“Inilah adat istiadat kita. Dan jika kita melanggar adat istiadat kita, bagi kita itu disebut kualat. Kualat artinya karma yang sangat buruk, karma yang sangat buruk,” ungkap Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan prinsip pribadinya dalam membangun kemitraan, yakni mengutamakan kehormatan dan kepentingan bersama. Menurutnya, membiarkan mitra atau sahabat menghadapi kesulitan maupun kerugian merupakan sesuatu yang memalukan dan bertentangan dengan nilai kehormatan.