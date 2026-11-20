Prabowo Bawa Komitmen Investasi China Rp1.300 Triliun, Bukti Kepercayaan Investor

JAKARTA - Keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat hubungan ekonomi internasional dan membawa pulang komitmen kerja sama strategis Indonesia-Tiongkok senilai USD71,8 miliar atau lebih dari Rp1.300 triliun mendapat apresiasi dari kalangan akademisi.

Capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Esa Unggul Tantri Yanuar Rahmat Syah mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo yang terus memperluas diplomasi ekonomi dan membangun kemitraan strategis dengan negara-negara mitra. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia semakin diperhitungkan dalam percaturan ekonomi global.

"Komitmen kerja sama dengan Tiongkok senilai USD71,8 miliar menunjukkan adanya peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas kemitraan strategis, menarik investasi, dan mempercepat transformasi ekonomi nasional," kata Tantri di Jakarta, Jumat (19/11/2026).

Dia menilai diplomasi ekonomi yang dibangun Presiden Prabowo perlu didukung oleh langkah konkret di tingkat implementasi agar berbagai kesepakatan internasional dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia.

Tantri juga memberikan apresiasi kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani atas perannya dalam memperkuat komunikasi investasi, membangun jejaring dengan mitra internasional, serta mengawal peluang kerja sama ekonomi menjadi investasi produktif.

Menurutnya, Rosan memiliki peran strategis dalam menghubungkan arah kebijakan dan diplomasi ekonomi Presiden Prabowo dengan kebutuhan dunia usaha dan kepercayaan investor global.

"Keberhasilan diplomasi ekonomi tentu membutuhkan tindak lanjut yang konkret. Dalam hal ini, Pak Rosan Roeslani memiliki peran penting untuk memastikan berbagai komitmen kerja sama yang dibangun Presiden Prabowo dapat dikawal menjadi peluang investasi yang memberikan nilai tambah bagi Indonesia," ujarnya.

antri menjelaskan, kerja sama Indonesia-Tiongkok tersebut mencakup empat bidang strategis, yakni pengembangan future smart city, manufaktur dan teknologi, pembiayaan infrastruktur, serta pengembangan teknologi coal-to-ethanol.

Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki potensi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat industrialisasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan mendorong penguasaan teknologi nasional.

"Yang harus kita lihat bukan hanya besarnya angka investasi, tetapi juga manfaat ekonomi yang dihasilkan. Investasi harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mendorong transfer teknologi. Karena itu, peran Rosan dalam mengawal realisasi investasi menjadi sangat penting," tambahnya.