Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Sebelum Syarat Ini Dipenuhi

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Sebelum Syarat Ini Dipenuhi (Foto: Badak Jawa/Taman Nasional Ujung Kulon)

JAKARTA - Pemerintah tidak akan memindahkan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Rencana pemindahan satwa langka tersebut masih menunggu hasil kajian ilmiah yang memastikan kesiapan Alas Purwo sebagai habitat baru.

Sejumlah persyaratan harus dipenuhi sebelum relokasi dilakukan, mulai dari ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, kubangan, ruang jelajah, hingga jaminan keamanan habitat.

Pemerintah juga memperhitungkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar serta persaingan sumber daya dengan satwa lain, terutama banteng.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhamad Hidayat, mengatakan Alas Purwo saat ini masih sebatas kawasan potensial yang perlu diteliti lebih lanjut. Pemerintah tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru yang justru membahayakan kelangsungan hidup Badak Jawa.

"Keselamatan setiap individu Badak Jawa menjadi prioritas. Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli," ujar Hidayat dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Menurut dia, pencarian habitat kedua bagi Badak Jawa semakin mendesak karena seluruh populasi satwa tersebut saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon dengan jumlah kurang dari 100 ekor.

Kondisi tersebut membuat Badak Jawa rentan terhadap ancaman bencana alam yang dapat berdampak pada seluruh populasi, termasuk potensi tsunami di Selat Sunda dan erupsi Gunung Anak Krakatau.

Selain ancaman bencana, kelangsungan populasi Badak Jawa juga menghadapi persoalan rendahnya keragaman genetik. Risiko perkawinan sedarah atau inbreeding dilaporkan mencapai 58,5 persen, sehingga upaya mencari habitat alternatif menjadi salah satu langkah penting dalam strategi konservasi spesies tersebut.

Hidayat menjelaskan, upaya pencarian habitat kedua sebenarnya telah dirintis sejak 1980-an. Sejumlah kawasan, termasuk Gunung Honje dan Cikepuh, pernah masuk dalam kajian pemerintah untuk mencari lokasi alternatif bagi pengembangan populasi Badak Jawa.