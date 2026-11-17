Prabowo Ajak Korsel Kerja Sama Energi hingga Semikonduktor

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggagas kerja sama energi hingga semikonduktor dengan Korea Selatan (Korsel). Gagasan itu disampaikan Prabowo dalam intervensinya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-27 ASEAN-Republik Korea di Manila, Filipina.

Apalagi di bidang teknologi, Prabowo menyoroti fasilitas komputasi berkinerja tinggi ASEAN-Korsel sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas teknologi kawasan. Prabowo juga melihat peluang besar untuk menghubungkan keunggulan Korsel dalam industri semikonduktor dengan potensi ASEAN dalam pengembangan industri hilir mineral kritis.

“Korea merupakan pemimpin dalam industri ini, dan ASEAN dapat menjadi lebih dari sekadar pasar. Dengan bersama-sama mengembangkan industri hilir mineral kritis, kita dapat menjadi mitra yang andal untuk semakin memperkuat industri semikonduktor,” jelas Prabowo dalam keterangannya, dikutip Selasa (17/11/2026).

Prabowo juga menyoroti kuatnya hubungan ekonomi ASEAN dan Korsel. Nilai perdagangan barang kedua pihak pada tahun sebelumnya melampaui USD226 miliar, menjadikan Korsel sebagai mitra dagang terbesar keenam ASEAN.

“Tahun lalu, perdagangan barang dua arah kita melampaui 226 miliar dolar AS, menempatkan Republik Korea sebagai mitra dagang terbesar keenam ASEAN,” ujar Prabowo.

Prabowo turut menekankan peran penting Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dalam memperkuat integrasi ekonomi regional dan rantai pasok. Selain itu, Prabowo mendorong peningkatan kawasan perdagangan bebas ASEAN–Korea untuk memperluas akses pasar dan membuka peluang baru, termasuk dalam perdagangan digital.

Di tengah perkembangan ekonomi digital, Prabowo mengingatkan meningkatnya ancaman kejahatan siber dan penipuan daring terhadap masyarakat serta dunia usaha. Untuk itu, dia mendorong penguatan pertukaran informasi dan kerja sama penegakan hukum guna mencegah dan membongkar jaringan kejahatan lintas negara.

Dalam sektor energi, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia melihat potensi besar untuk memperluas kerja sama dengan Korsel dalam pengembangan energi terbarukan dan teknologi bersih. Dia turut mendorong penguatan kesadaran situasional maritim dan kapasitas penegakan hukum untuk menjaga keamanan jalur perdagangan serta distribusi energi yang vital.

“Kerja sama yang lebih erat dalam kesadaran domain maritim dan kapasitas penegakan hukum akan membantu menjaga jalur perdagangan dan energi yang vital tetap aman, terjamin, dan andal,” ucapnya.