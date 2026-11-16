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Prabowo Sebut ASEAN Harus Jadi Kekuatan Industri Teknologi, Bukan Sekadar Pasar

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |21:30 WIB
Prabowo Sebut ASEAN Harus Jadi Kekuatan Industri Teknologi, Bukan Sekadar Pasar
Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memperkuat kemitraan strategis ASEAN dan Korea Selatan guna meningkatkan ketahanan kawasan, mempercepat transformasi teknologi, serta mendorong kemakmuran bersama. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam intervensinya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-27 ASEAN–Republik Korea di Manila, Filipina, pada Senin (16/11/2026).

Mengawali pernyataannya, Prabowo menyoroti kuatnya hubungan ekonomi ASEAN dan Korea Selatan. Nilai perdagangan barang kedua pihak pada tahun sebelumnya melampaui 226 miliar dolar AS, menjadikan Republik Korea sebagai mitra dagang terbesar keenam ASEAN.

“Tahun lalu, perdagangan barang dua arah kita melampaui 226 miliar dolar AS, menempatkan Republik Korea sebagai mitra dagang terbesar keenam ASEAN,” ujar Prabowo.

Prabowo turut menekankan peran penting Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dalam memperkuat integrasi ekonomi regional dan rantai pasok. Selain itu, Prabowo mendorong peningkatan kawasan perdagangan bebas ASEAN–Korea untuk memperluas akses pasar dan membuka peluang baru, termasuk dalam perdagangan digital.

Di bidang teknologi, dia menyoroti fasilitas komputasi berkinerja tinggi ASEAN–Korea sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas teknologi kawasan. Prabowo juga melihat peluang besar untuk menghubungkan keunggulan Korea Selatan dalam industri semikonduktor dengan potensi ASEAN dalam pengembangan industri hilir mineral kritis.

“Korea merupakan pemimpin dalam industri ini, dan ASEAN dapat menjadi lebih dari sekadar pasar. Dengan bersama-sama mengembangkan industri hilir mineral kritis, kita dapat menjadi mitra yang andal untuk semakin memperkuat industri semikonduktor,” jelasnya.

 

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