Prabowo Gelar Ratas Makroekonomi: Pertumbuhan 5,47 Persen, Inflasi dan PMI Tetap Terjaga

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang membahas perkembangan kondisi makroekonomi terkini serta sejumlah langkah penguatan ekonomi nasional. Rapat digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (13/11/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya usai rapat menyampaikan bahwa sejumlah indikator ekonomi nasional tetap menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,47 persen, sementara inflasi berada di kisaran 3,3 persen.

“Disampaikan juga bahwa terkait dengan cadangan devisa relatif aman untuk 5,3 bulan sekitar 146 billion (USD). Kemudian juga disampaikan indeks keyakinan konsumen juga di atas 118 dan juga disampaikan terkait dengan PMI, Purchasing Manager Index, juga optimis di 54 dan itu salah satu yang tertinggi,” ujar Airlangga.

Rapat turut membahas perkembangan inflasi pangan bergejolak atau volatile food yang menjadi salah satu penyumbang inflasi. Presiden mengarahkan agar kondisi tersebut tetap dijaga dalam rentang yang terkendali tanpa mengurangi kesempatan petani memperoleh manfaat dari kenaikan harga komoditas pertanian.

“Arahan Bapak Presiden, karena ini masih dalam range. ya kita jaga saja, tetapi petani biarkan menikmati nilai tukar yang sampai 133,” kata Airlangga.

Selain kondisi makroekonomi dan pangan, Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap upaya penghematan di sektor energi. Pemerintah diminta mengkaji peluang efisiensi, baik pada sektor bahan bakar minyak maupun kelistrikan, serta menyiapkan pilihan kebijakan yang dapat diambil.