Prabowo Ungkap Arti Kesejahteraan: Penghasilan Rakyat Harus Meningkat!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan ekonomi bahwa harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Contohnya harus dirasakan oleh kalangan petani, pedagang di pasar hingga ibu-ibu yang sedang berjuang membantu ekonomi keluarganya.

"Saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata," kata Prabowo ketika memberikan sambutan acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2026 (Rakornas TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Kamis (22/10/2026).

Prabowo kembali menegaskan bahwa garis ekonomi bangsa ini harus juga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu diri tak ingin kesejahteraan hanya sekedar menjadi sebuah slogan. Karena itu, pemerintah saat ini tengah memperjuangkan hal yang berkaitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat. Harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan," tegasnya.