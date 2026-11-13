Pendaftaran Dibuka, Kemenkeu Siapkan Anggaran Gaji untuk 158 Ribu CPNS 2026

JAKARTA - Kementerian Keuangan memastikan kesiapan alokasi anggaran belanja pegawai untuk menggaji sebanyak 158 ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kepastian tersebut disampaikan menyusul rencana pemerintah membuka kembali seleksi rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dalam waktu dekat.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto menjelaskan, pembukaan formasi sebanyak 158 ribu CPNS tersebut ditujukan guna menggantikan jumlah pegawai negeri sipil yang memasuki masa purnabakti. Oleh karena itu, porsi anggaran penggajiannya dipastikan telah terakomodasi dalam kas negara.

"158 ribu itu terutama untuk menggantikan jumlah PNS yang pensiun sebenarnya, sehingga sebenarnya dari segi anggaran untuk penggajian sudah tersedia," ungkap Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).

Sudarto menambahkan, tahapan pengumuman dan proses awal rekrutmen akan dimulai pada akhir tahun ini, sementara rangkaian proses seleksinya diproyeksikan berlangsung hingga semester I-2027.

Berdasarkan jadwal yang dihimpun, pendaftaran seleksi CPNS dijadwalkan mulai dibuka pada pekan keempat November 2026.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan merilis rincian tahapan seleksi beserta daftar formasi pada kisaran tanggal 20 November 2026, setelah mengantongi penetapan data formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta instansi kementerian dan lembaga (K/L).