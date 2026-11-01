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Prabowo Bertemu 250 Pengusaha, Investasi Dalam Negeri Tembus Rp2.000 Triliun Selama 2 Tahun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |06:47 WIB
Prabowo Bertemu 250 Pengusaha, Investasi Dalam Negeri Tembus Rp2.000 Triliun Selama 2 Tahun
Prabowo Bertemu 250 Pengusaha, Investasi Dalam Negeri Tembus Rp2.000 Triliun Selama 2 Tahun (Foto: Instagram Setkab)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima 250 pengusaha yang tergabung dalam anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dari seluruh Indonesia di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada 31 Oktober 2026. Prabowo juga menerima sekitar 400 Peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI)

Dalam pertemuan ini, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan sejumlah hasil Rapimnas Kadin tahun 2026 di antaranya, investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai hampir Rp2.000 triliun dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo.

"Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pengusaha terhadap ekonomi nasional," tulis akun Instagram sekretariat.kabinet, Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Selain itu, Anindya melaporkan bahwa investasi domestik, termasuk keterlibatan pengusaha kelas menengah. "Turut memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global," katanya.

Anindya juga melaporkan bahwa unia usaha berkomitmen mendukung pengembangan industri masa depan, seperti kendaraan listrik, energi terbarukan dan pusat data yang memiliki potensi penggunaan komponen lokal.

“Bukan saja untuk industri-industri yang sekarang, tapi industri masa depan. Seperti industri EV, renewable energy, data center yang memang komponen lokalnya juga banyak. Bapak dan tentunya Pak Presiden, tema rapimnas kali ini adalah ekonomi kerakyatan dan Indonesia mendunia,” kata Anindya.
 

(Dani Jumadil Akhir)

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