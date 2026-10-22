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Sapa Bos OJK hingga Gubernur BI, Prabowo: Yang Atur Keuangan Indonesia Emak-Emak

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |15:56 WIB
Sapa Bos OJK hingga Gubernur BI, Prabowo: Yang Atur Keuangan Indonesia Emak-Emak
Sapa Bos OJK hingga Gubernur BI, Prabowo: Yang Atur Keuangan Indonesia Emak-Emak (Foto: Tangkapan layar)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyapa Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti.

Prabowo menyebut kedua pejabat perempuan ini tangguh dalam mengelola keuangan Indonesia. Prabowo pun berkelakar bahwa perempuan, khususnya emak-emak, biasanya lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan.

"Yang mengatur keuangan Indonesia ini emak-emak semuanya ini. Biasanya emak-emak lebih hati-hati begitu," ucap Prabowo dalam pidato saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2026 (Rakornas TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Prabowo juga nampak menyapa Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman. Prabowo kemudian menyinggung garis keturunan Maman dalam acara tersebut.

"Pak Maman ini ada keturunan India. Jadi kalau saya ketemu, kepala saya juga agak goyang-goyang gitu," ucap Prabowo disambut tawa peserta Rakornas TPAKD.

 

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