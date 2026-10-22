Prabowo: Lebih Baik Saya Tidak Jadi Presiden jika Rakyat Miskin Terus

Prabowo: Lebih Baik Saya Tidak Jadi Presiden jika Rakyat Miskin Terus (Foto: Tangkapan Layar)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meyakinkan para kepala daerah bahwa uang yang mengalir ke kabupaten dan provinsi pada masa pemerintahannya akan jauh lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya.

Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Prabowo meminta para bupati dan gubernur tidak khawatir pemerintah pusat akan mengurangi aliran anggaran ke daerah. Dia bahkan berjanji akan membuktikan bahwa dana yang disalurkan ke daerah selama pemerintahannya lebih besar dibandingkan sebelumnya.

"Para bupati dan para gubernur, jangan khawatir saudara-saudara. Bukan kita kurangi uang ke kabupatenmu. Nanti saya buktikan, uang yang mengalir ke kabupatenmu, ke provinsimu, itu jauh lebih di zaman saya memerintah daripada sebelum ini. Betul? Dan tahun yang akan datang, saya yakini akan lebih banyak lagi kita salurkan," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, penyaluran anggaran ke daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat. Tujuan kita, rakyat kita sejahtera. Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera," ujarnya.