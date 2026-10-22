Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo: Lebih Baik Saya Tidak Jadi Presiden jika Rakyat Miskin Terus

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |16:43 WIB
Prabowo: Lebih Baik Saya Tidak Jadi Presiden jika Rakyat Miskin Terus
Prabowo: Lebih Baik Saya Tidak Jadi Presiden jika Rakyat Miskin Terus (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meyakinkan para kepala daerah bahwa uang yang mengalir ke kabupaten dan provinsi pada masa pemerintahannya akan jauh lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. 

Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Prabowo meminta para bupati dan gubernur tidak khawatir pemerintah pusat akan mengurangi aliran anggaran ke daerah. Dia bahkan berjanji akan membuktikan bahwa dana yang disalurkan ke daerah selama pemerintahannya lebih besar dibandingkan sebelumnya.

"Para bupati dan para gubernur, jangan khawatir saudara-saudara. Bukan kita kurangi uang ke kabupatenmu. Nanti saya buktikan, uang yang mengalir ke kabupatenmu, ke provinsimu, itu jauh lebih di zaman saya memerintah daripada sebelum ini. Betul? Dan tahun yang akan datang, saya yakini akan lebih banyak lagi kita salurkan," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, penyaluran anggaran ke daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat. Tujuan kita, rakyat kita sejahtera. Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/320/3249571/prabowo-yVvo_large.png
Prabowo Ungkap Arti Kesejahteraan: Penghasilan Rakyat Harus Meningkat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/320/3249556/prabowo_subianto-Ainb_large.png
Prabowo Resmi Bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/320/3249552/prabowo_subianto-7Num_large.png
Sapa Bos OJK hingga Gubernur BI, Prabowo: Yang Atur Keuangan Indonesia Emak-Emak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/320/3249545/prabowo-TnB6_large.jpg
Prabowo Ungkap Harta Karun RI Rp5.400 Triliun dari 5 Konsesi Tambang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/320/3249518/prabowo_subianto-rEVB_large.jpg
Prabowo Hadiri Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/320/3249374/prabowo_subianto-UBjr_large.png
Prabowo Siap Hemat Besar-besaran: Kita Rela Berkorban
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement