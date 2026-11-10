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Profil Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo Pendiri BNI yang Jadi Pahlawan Nasional

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |20:07 WIB
Profil Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo Pendiri BNI yang Jadi Pahlawan Nasional
Profil Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo Pendiri BNI yang Jadi Pahlawan Nasional (Foto: Setpres)
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JAKARTA - Profil R.M. Margono Djojohadikusumo, kakek Presiden Prabowo Subianto yang dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional pada hari ini 10 November 2026. Prabowo telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada R.M. Margono Djojohadikusumo atau kakeknya, atas jasa-jasa di bidang politik dan ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/TK/Tahun 2026 tanggal 6 November 2026, sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa luar biasa para tokoh dalam mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dalam suasana yang penuh haru dan kebanggaan, para ahli waris hadir mewakili para tokoh untuk menerima gelar dan tanda penghormatan dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menyerahkan secara langsung piagam dan tanda kehormatan negara kepada masing-masing ahli waris sebagai wujud penghargaan atas jasa-jasa besar yang telah diberikan oleh para pahlawan bagi bangsa dan negara.
 
Upacara penganugerahan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo Subianto, diikuti oleh para tamu undangan kepada para ahli waris penerima gelar Pahlawan Nasional.

Profil Margono Djojohadikusumo

R.M. Margono Djojohadikusumo merupakan tokoh asal Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Margono Djojohadikusumo lahir pada 16 Mei 1894 dan meninggal dunia pada 25 Juli 1978 adalah seorang politikus dan bankir Indonesia.

Margono tercatat sebagai anggota ke-62 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Setelah Indonesia merdeka, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia yang pertama pada 1945.

Selain itu, Margono dikenal sebagai pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) pada 1946. Perannya juga tercatat dalam perjuangan diplomasi Indonesia, di antaranya sebagai anggota Komisi Tiga Negara serta terlibat dalam perundingan Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tersebut menjadi pengakuan negara atas kontribusi Margono dalam perjuangan kemerdekaan serta pembangunan fondasi politik dan ekonomi Indonesia. Pencalonan Margono sebagai Pahlawan Nasional telah melalui proses pembahasan oleh tim penilai.

 

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