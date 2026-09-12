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Jumlah Nasabah Kaya Makin Banyak, Tabungan BNI Private Tumbuh 51%

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |13:37 WIB
Jumlah Nasabah Kaya Makin Banyak, Tabungan BNI Private Tumbuh 51%
BNI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI melaporkan dana tabungan nasabah BNI Private tumbuh 51% hingga Agustus 2026 secara tahunan (Year-on-Year/YoY). Sementara assets under management (AUM) meningkat 18% YoY dan jumlah nasabah bertambah 10% YoY.

Pertumbuhan bisnis wealth management BNI juga terjadi di berbagai segmen nasabah seiring transformasi layanan digital. Melalui wondr by BNI, nasabah dapat mengakses dan melakukan transaksi berbagai instrumen investasi secara digital dalam satu aplikasi.

Hingga Agustus 2026, jumlah nasabah new to investment meningkat 63% YoY. Transaksi reksa dana tumbuh 187%, dengan volume transaksi meningkat 71% dan mendorong pertumbuhan AUM reksa dana sebesar 115% YoY.

"Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin luasnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengelolaan kekayaan dan investasi yang mudah diakses serta sesuai dengan tujuan finansial masing-masing nasabah," kata SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Menurutnya, penguatan bisnis wealth management tersebut juga sejalan dengan arah transformasi BNI sebagai BUMN dalam ekosistem Danantara Indonesia. 

BNI terus memperkuat kapabilitas bisnis, layanan digital, dan jaringan internasional untuk meningkatkan daya saing serta menghadirkan layanan keuangan yang semakin komprehensif bagi berbagai segmen nasabah.

Sementara itu, BNI Private meraih penghargaan The Best Private Bank in Indonesia dalam ajang The Asset Triple A Private Capital Awards 2026 yang diselenggarakan oleh The Asset. Capaian tersebut memperkuat pengakuan terhadap kapabilitas BNI dalam mengembangkan layanan wealth management dan private banking bagi nasabah.

 

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