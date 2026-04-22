HOME FINANCE HOT ISSUE

BNI Resmi Kembalikan Dana Jemaat Gereja Paroki Aek Nabara Rp28 Miliar

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |20:42 WIB
BNI Resmi Kembalikan Dana Jemaat Gereja Paroki Aek Nabara Rp28 Miliar
BNI Kembalikan Dana Jemaat Gereja Paroki Aek Nabara (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia Tbk (persero) resmi mengembalikan seluruh dana umat Gereja Katolik Paroki St. Fransiskus Asisi Aek Nabara sebesar Rp28 miliar. 

Direktur Human Capital and Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan, sebelumnya BNI telah mengembalikan untuk tahap pertama sebesar Rp7 miliar, sementara sisanya Rp21 miliar telah dilunasi dan dibayarkan kepada Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara. 

"Hari ini kami menyampaikan kabar baik kepada seluruh masyarakat, proses pengembalian dana kepada nasabah CU Paroki Aek Nabara telah selesai dilaksanakan," ujar Munadi dalam konferensi pers di Grha BNI, Rabu (22/4/2026).

Lebih lanjut Munadi mengatakan, proses pengembalian dana umat yang disimpan di CU Paroki merupakan upaya bersama untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.

"Fokus kami adalah memastikan penyelesaian berjalan dengan lancar dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak," tambahnya.

Munadi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh Umat Katolik, terutama yang menjadi bagian dari CU Paroki Aek Nabara atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi belakangan ini.

 

Berita Terkait
Dirut BNI Pastikan Dana Nasabah Gereja Aek Nabara Rp28 Miliar Dikembalikan Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/320/3213802/dasco_undang_dirut_bni-OiV4_large.jpg
Dasco Panggil Dirut BNI dan Gereja Aek Nabara, Bahas Kasus Penggelapan Dana Rp28 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213497/bni-a7M8_large.jpeg
BNI Dirugikan di Kasus Penggelapan Dana Gereja Rp28 Miliar, Ini Proses Pengembalian Uang Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/320/3207389/bni_tebar_dividen-iE3d_large.jpg
BNI Tebar Dividen Rp13,03 Triliun, Dibayarkan 7 April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/622/3206279/bni-7GKp_large.jpg
Daftar Terbaru Lokasi ATM BNI Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 Terdekat untuk THR Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/278/3205931/rupst_bni-TGRW_large.jpeg
RUPST, BNI Setujui Dividen Rp13 Triliun dan Buyback Saham Rp905 Miliar
