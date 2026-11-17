Prabowo Pamer B50 dan PLTS 100 GW di KTT ASEAN-Jepang

MANILA - Presiden Prabowo Subianto memamerkan keberhasilan Indonesia dalam program campuran sawit pada Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar atau Biodiesel 50% (B50) hingga pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW).

Hal itu disampaikan Prabowo dihadapan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi dalam intervensinya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Jepang di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Selasa (17/11/2026).

Prabowo menjelaskan sejumlah langkah Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional, mulai dari swasembada pangan, kemandirian energi, hingga pengelolaan air. Indonesia juga telah memperkenalkan campuran biodiesel 50 persen, mulai mengembangkan bioetanol secara besar-besaran, serta meluncurkan program pembangunan 100 gigawatt tenaga surya.

“Kami siap membangun di atas upaya nasional tersebut untuk memperkuat ketahanan kawasan, dan kami menantikan kerja sama yang erat dengan Jepang dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan,” ujar Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo menilai komitmen Jepang dalam diversifikasi sumber energi dan percepatan pengembangan energi terbarukan membuka peluang besar bagi kerja sama nyata. Indonesia, lanjut Presiden, juga terbuka untuk memperkuat kerja sama dengan Jepang dalam bidang mineral dan logam tanah jarang.

“Sebagai sahabat dekat, mari kita pastikan tindakan kita dapat mengubah impian menjadi kenyataan bagi generasi mendatang,” ujar Prabowo.