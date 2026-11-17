Prabowo Ajak Jepang Kembangkan Logam Tanah Jarang

MANILA - Presiden Prabowo Subianto mengajak Jepang memperkuat kerja sama di bidang energi untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT), termasuk pengembangan logam tanah jarang (rare earth) dan mineral.

Presiden menilai penguatan ketahanan energi sekaligus ketahanan ekonomi kawasan menjadi sangat penting di tengah dinamika geopolitik global.

“Di bidang logam tanah jarang dan mineral, kami juga menyambut baik kerja sama yang sangat erat dengan Jepang,” ujar Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Jepang di Manila, Filipina, Selasa (17/11/2026).

Prabowo mengatakan ketahanan energi tidak dapat diabaikan negara-negara ASEAN. Menurutnya, konflik di Timur Tengah telah memperlihatkan dampak nyata terhadap sektor energi berbagai negara.

Ia pun menyebut Indonesia tengah membangun ketahanan nasional di berbagai sektor, mulai dari pangan, energi, hingga pengelolaan air.

Di sektor energi, pemerintah telah memperkenalkan penggunaan biodiesel dengan campuran 50 persen (B50) dan mulai menjalankan program produksi bioetanol untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.

"Selain itu, kami meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt (GWp). Ini juga akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih hijau," ucap Presiden.