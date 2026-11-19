Prabowo: Indonesia Raup Potensi Investasi Rp1.600 Triliun di KTT APEC

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kerja sama ekonomi dalam forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) telah memberikan manfaat nyata bagi Indonesia, khususnya dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Prabowo mengungkapkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam APEC telah menghasilkan capaian ekonomi yang signifikan. Prabowo menyebut adanya pertukaran nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan nilai investasi mencapai 71,8 miliar dolar AS yang disaksikannya sehari sebelumnya.

“Dan besok saya akan menghadiri pertemuan bisnis lain yang akan menyaksikan pertukaran kesepakatan yang membawa hingga USD15 miliar ke perekonomian kita. Yang berarti bagi Indonesia, APEC benar-benar merupakan kekuatan untuk kemakmuran Indonesia,” ujar Prabowo dalam intervensinya pada The 33rd APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) yang berlangsung di Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Kamis (19/11/2026).

Dengan demikian, total nilai investasi dan kesepakatan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo dalam rangkaian pertemuan APEC tersebut berpotensi mencapai 86,8 miliar dolar AS atau hampir Rp1.600 triliun.

Capaian ini memperlihatkan pentingnya APEC sebagai forum untuk memperluas kemitraan ekonomi, membuka peluang investasi, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama kawasan Asia-Pasifik.

Melalui intervensinya, Prabowo membawa dua pesan utama dalam forum APEC, yakni optimisme terhadap manfaat konkret kerja sama ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta harapan besar terhadap peran para pemimpin dunia dalam menjaga stabilitas global.