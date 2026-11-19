Kemendikdasmen Buka 1.460 Formasi CPNS Guru 2026, Cek Syaratnya

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka 1.460 formasi CPNS guru 2026. Rekrutmen tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani menjelaskan, jumlah tersebut terbagi menjadi 1.154 posisi guru dan 306 formasi tenaga kependidikan yang seluruhnya berstatus CPNS.

"Formasinya sebesar 1.460 formasi untuk SNT yang mana terdiri dari 1.154 guru SNT dan 306 tenaga kependidikan, semuanya CPNS," ujar Nunuk di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Dia memastikan proses rekrutmen CPNS 2026 dibuka untuk pelamar dari seluruh Indonesia. Dia mengatakan masyarakat yang memenuhi kriteria dapat mengikuti seleksi, dengan salah satu ketentuan utama yakni batas usia maksimal 35 tahun.

"Ini adalah seleksi terbuka secara nasional dan ini boleh diikuti siapa saja yang memenuhi syarat CPNS," katanya.

Dia menambahkan, tidak ada kebijakan afirmasi batas usia dalam seleksi CPNS formasi guru tahun 2026 sehingga seluruh pelamar wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan manajemen ASN. "Jadi sekali lagi untuk CPNS guru 2026 tidak ada afirmasi umur,” katanya.

Meski begitu, calon pelamar formasi guru SNT Kemendikdasmen harus memenuhi persyaratan pendidikan dan profesi tertentu. Peserta diwajibkan memiliki sertifikat pendidik serta telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan atau PPG Calon Guru.

"Seleksi terbuka untuk CPNS fresh graduate lulusan PPG Calon Guru. Nah, syarat-syarat yang lain nanti syaratnya seperti memiliki sertifikat pendidik, batas usia paling tinggi 35 tahun, kualifikasi akademik bagi calon guru S1-D4, kemudian bagi tenaga kependidikan sesuai dengan surat Mendikdasmen perihal usul kebutuhan guru dan tenaga kependidikan," ungkapnya.