Ini Dokumen yang Wajib Disiapkan untuk Daftar SSCASN CPNS 2026

JAKARTA - Ini Dokumen yang wajib disiapkan untuk daftar SSCASN CPNS 2026. Pemerintah akan membuka pendaftaran CPNS 2026 dengan 150.000 formasi pada November.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) pun membuka pembuatan akun Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) sejak Sabtu 14 November 2026.

Pembuatan akun SSCASN CPNS 2026 dapat dilakukan secara online melalui portal https://sscasn.bkn.go.id

Namun, selain pembuatan akun SSCASN CPNS 2026, calon pelamar juga harus mempersiapkan dokumen wajib untuk mendaftar CPNS 2026. Dokumen persyaratan ini sangat penting agar pengisian informasi dan proses verifikasi akun tidak terkendala.

Dokumen yang Wajib Disiapkan untuk Daftar SSCASN CPNS 2026

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memastikan kesesuaian identitas dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

2. Kartu Keluarga (KK) yang memuat nomor KK

3. Ijazah terakhir sebagai acuan dalam mengisi informasi riwayat pendidikan

4. Pasfoto disesuaikan dengan ketentuan unggahan pada portal SSCASN

5. Swafoto (selfie) untuk keperluan identifikasi dan verifikasi wajah

6. Nomor telepon aktif

7. Alamat email pribadi aktif

Calon pelamar CPNS 2026 juga perlu Selain menyiapkan kelengkapan tersebut, pelamar perlu memeriksa kembali informasi yang tercantum dalam dokumen identitas dan pendidikan.

Untuk data ijazah, nama ditulis tanpa gelar, dan tempat serta tanggal lahir harus sama dengan ijazah yang dipakai melamar.

Pastikan nama, NIK, nomor KK, serta keterangan lainnya tidak berbeda dengan data yang akan dimasukkan ke dalam sistem.

Jika ada ketidaksesuaian dengan data Dukcapil, segera hubungi layanan Dukcapil pusat atau kantor Dukcapil setempat.