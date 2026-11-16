Berikut Link dan Cara Lengkap Membuat Akun SSCASN CPNS 2026

JAKARTA - Berikut link dan cara lengkap membuat akun SSCASN CPNS 2026. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah membuka pembuatan akun Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) sejak Sabtu 14 November 2026.



Pembuatan akun SSCASN CPNS 2026 dapat dilakukan secara online melalui portal https://sscasn.bkn.go.id



Cara membuat akun SSCASN menjadi langkah awal bagi masyarakat untuk mengikuti seleksi CPNS 2026. Pemerintah akan membuka pendaftaran CPNS 2026 dengan lebih dari 150.000 formasi.



Link Membuat Akun SSCASN CPNS 2026



Pembuatan akun SSCASN CPNS 2026 menjadi tahap awal yang wajib dilakukan pelamar sebelum mengikuti rangkaian seleksi. Masyarakat dapat mengakses portal SSCASN melalui tautan berikut:



- Link SSCASN: https://sscasn.bkn.go.id



- Link langsung pembuatan akun: https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun



Cara Lengkap Membuat Akun SSCASN CPNS 2026



1. Buka Portal Resmi SSCASN



Buka browser melalui ponsel atau komputer, kemudian kunjungi situs resmi SSCASN BKN https://sscasn.bkn.go.id.



2. Masuk ke Halaman Pendaftaran



Kemudian, klik ikon tiga garis di pojok kanan atas, kemudian pilih menu "Buat Akun". Atau, pelamar bisa langsung mengakses halaman registrasi melalui tautan: https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun.