Ini Link dan Cara Lengkap Membuat Akun SSCASN CPNS 2026

JAKARTA - Ini link dan cara lengkap membuat akun SSCASN CPNS 2026. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah membuka pembuatan akun Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) sejak Sabtu 14 November 2026.

Pembuatan akun SSCASN CPNS 2026 dapat dilakukan secara online melalui portal https://sscasn.bkn.go.id

Cara membuat akun SSCASN menjadi langkah awal bagi masyarakat untuk mengikuti seleksi CPNS 2026. Pemerintah akan membuka pendaftaran CPNS 2026 dengan lebih dari 150.000 formasi.

Link Membuat Akun SSCASN CPNS 2026

Pembuatan akun SSCASN CPNS 2026 menjadi tahap awal yang wajib dilakukan pelamar sebelum mengikuti rangkaian seleksi. Masyarakat dapat mengakses portal SSCASN melalui tautan berikut:

- Link SSCASN: https://sscasn.bkn.go.id

- Link langsung pembuatan akun: https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun

Cara Lengkap Membuat Akun SSCASN CPNS 2026

1. Buka Portal Resmi SSCASN

Buka browser melalui ponsel atau komputer, kemudian kunjungi situs resmi SSCASN BKN https://sscasn.bkn.go.id.

2. Masuk ke Halaman Pendaftaran

Kemudian, klik ikon tiga garis di pojok kanan atas, kemudian pilih menu "Buat Akun". Atau, pelamar bisa langsung mengakses halaman registrasi melalui tautan: https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun.

3. Pengecekan Identitas

Pada halaman awal registrasi, pelamar akan diminta mengisi sejumlah data identitas untuk proses verifikasi. Data yang perlu disiapkan meliputi: